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Все Пресняковы на одном фото: Подольская в модном платье плиссе оттенка мандарина запечатлелась со звездной родней

Артистка поздравила поклонников с наступающим Новым годом.

Все Пресняковы на одном фото: Подольская в модном платье плиссе оттенка мандарина запечатлелась со звездной родней
Наталья Подольская. Фото: Global look press

Наталья Подольская решила поздравить своих поклонников оригинальным способом. Она запечатлелась на редком фото со всеми Пресняковыми, а также с мамой и сестрой-близняшкой Юлианой.

Выставив этот снимок в своем микроблоге, она написала:

«С наступающим Новым годом, дорогие люди! Мира, добра, крепких надежных отношений в семье и здоровья! Любовь в сердце».

На снимке звезда предстала в платье с плиссированной юбкой в трендовом мандариновом оттенке, а также в сапогах-казаках, которые, по мнению стилиста Александра Рогова, никогда не выйдут из моды.

Наталья Подольская с родственниками. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

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