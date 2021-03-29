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Фигуру больше не скрываем: какие жакеты теперь носят модницы, рассказал Рогов

Стилист дал компетентные советы на реалити-шоу СТС.

Фигуру больше не скрываем: какие жакеты теперь носят модницы, рассказал Рогов
Александр Рогов. Кадр из программы "Рогов в городе"/ СТС

Бесформенность и безразмерность в моде постепенно стали отходить на второй план, а на смену оверсайзу приходит подчеркнутая женственность. Теперь вместо огромных жакетов «с чужого плеча» девушки все чаще выбирают приталенные, полуприталенные и укороченные модели, которые отлично показывают фигуру. Актуальные варианты представили на шоу СТС «Рогов в деле».

Модный укороченный жакет.
Модный укороченный жакет. Кадр из шоу «Рогов в деле»/ СТС/ youtu.be/rSCofA1WTJc

Ведущий программы Александр Рогов продемонстрировал трендовый жакет ягодного оттенка длиной до талии, который визуально удлиняет ноги и делает фигуру чуточку стройнее.

«Я в восторге от этого остромодного жакета!» — сказал фэшн-эксперт.

Модный жакет
Модный жакет. Кадр из шоу «Рогов в деле»/ СТС/ youtu.be/rSCofA1WTJc

Стилист также показал два модных образа с полуоблегающими жакетами и голубыми джинсами. Александр уверен, что такие универсальные образы подойдут любой динамичной девушке, которая хочет выглядеть актуально.

Модный жакет.
Модный жакет. Кадр из шоу «Рогов в деле»/ СТС/ youtu.be/rSCofA1WTJc

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