Фигуру больше не скрываем: какие жакеты теперь носят модницы, рассказал Рогов

Бесформенность и безразмерность в моде постепенно стали отходить на второй план, а на смену оверсайзу приходит подчеркнутая женственность. Теперь вместо огромных жакетов «с чужого плеча» девушки все чаще выбирают приталенные, полуприталенные и укороченные модели, которые отлично показывают фигуру. Актуальные варианты представили на шоу СТС «Рогов в деле».

Ведущий программы Александр Рогов продемонстрировал трендовый жакет ягодного оттенка длиной до талии, который визуально удлиняет ноги и делает фигуру чуточку стройнее.

«Я в восторге от этого остромодного жакета!» — сказал фэшн-эксперт.

Стилист также показал два модных образа с полуоблегающими жакетами и голубыми джинсами. Александр уверен, что такие универсальные образы подойдут любой динамичной девушке, которая хочет выглядеть актуально.

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