Как приготовить селедку под шубой с секретным ингредиентом
Видео
Лиловый, платки и кэтсьюты: главные тренды зимы-2022
Видео

Хабенский объяснил, почему на двери в театре написал: «Начинающий художественный руководитель»

По словам актера, театр без хулиганства становится обычным музейным пространством.

Хабенский объяснил, почему на двери в театре написал: «Начинающий художественный руководитель»
Константин Хабенский. Фото: Globallookpress.com

Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский в программе «Кино в деталях» на канале СТС объяснил, почему на двери в театре он повесил табличку «Начинающий художественный руководитель».

Константин Хабенский
Константин Хабенский. Фото: Globallookpress.com

«Я на кабинете повесил фотографию и написал: «Начинающий художественный руководитель». Я это сделал, чтобы всем было проще заходить в это пространство. Говорил на первой встрече с актерами, что надо работать и выращивать своих звезд».

Константин Хабенский

Как заметил Константин Хабенский, с точки зрения хулиганства в театре он продолжает линию Олега Павловича Табакова. «Потому что театр без хулиганства становится каким-то понятным музейным пространством», — заявил Константин Хабенский.

Напомним, что Константин Хабенский в октябре нынешнего года был назначен на должность худрука в МХТ имени Чехова. Он сменил на этой должности Сергея Женовача.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Константин ХабенскийМХТ имени ЧеховаПрограмма "Кино в деталях"Сергей ЖеновачСТС