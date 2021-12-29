Хабенский объяснил, почему на двери в театре написал: «Начинающий художественный руководитель»

Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский в программе «Кино в деталях» на канале СТС объяснил, почему на двери в театре он повесил табличку «Начинающий художественный руководитель».

«Я на кабинете повесил фотографию и написал: «Начинающий художественный руководитель». Я это сделал, чтобы всем было проще заходить в это пространство. Говорил на первой встрече с актерами, что надо работать и выращивать своих звезд». Константин Хабенский

Как заметил Константин Хабенский, с точки зрения хулиганства в театре он продолжает линию Олега Павловича Табакова. «Потому что театр без хулиганства становится каким-то понятным музейным пространством», — заявил Константин Хабенский.

Напомним, что Константин Хабенский в октябре нынешнего года был назначен на должность худрука в МХТ имени Чехова. Он сменил на этой должности Сергея Женовача.

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