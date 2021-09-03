«Старые спектакли должны уходить»: Женовач объяснил, почему вывел из репертуара постановки Богомолова

По словам худрука, это просто производственная необходимость.

Худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач на сборе труппы объяснил, почему вывел из репертуара постановки режиссера Константина Богомолова «Идеальный муж» и «Карамазовы», сообщает корреспондент портала Teleprogramma.pro.

«Это производственная необходимость. Старые спектакли должны уходить, чтобы игрались новые. У нас запланировано шесть-семь премьер. И сняты не только эти спектакли. Конечно, «Идеальный муж» и «Карамазовы» войдут в историю театра. Но нам нужно двигаться дальше. Это жизнь». Сергей Женовач

Прокомментировал худрук и последние события в Театре имени Ермоловой, где работы лишись 18 артистов. «Сейчас мы живем в контрактной системе. Если артисты не играют несколько сезонов, то естественно, что ситуация складывается так. Но это не трагедия», — заметил Женовач.

Напомним, что из репертуара МХТ имени Чехова могут в самое ближайшее время исчезнуть два спектакля — «Идеальный муж» и «Карамазовы» режиссера Константина Богомолова. В Сети уже появилась петиция в защиту постановок, от которых были без ума многие зрители. Недовольство высказали и актеры, занятые в данном спектакле.

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