«Я набрался наглости и позвонил ему»: Хабенский раскрыл детали разговора с Эрнстом пять лет назад

Как отметил актер и худрук, им удалось найти точки соприкосновения.

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский вспомнил, как в декабре 2016 года его донимали журналисты Первого канала. Они хотели снять фильм в честь его приближающейся круглой даты — 45-летия.

По словам Хабенского, тогда он понимал, что у него совершенно нет времени на создание фильма. При этом журналисты кивали на генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Он лично попросил создать картину о Хабенском.

«Я набрался наглости и позвонил ему: «Дорогой Константин Львович! Скажите мне, пожалуйста, вы считаете, что при таком моем графике жизни я до 50 не дотяну?» Он посмеялся: «Все, даю отбой, ждем полтинника!» Константин Хабенский

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Напомним, что Константин Хабенский — один из самых известных российских актеров. В январе 2022 года ему исполнится 50 лет, сообщает портал kinoreporter.ru.

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