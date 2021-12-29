«Прописал ребенка без моего разрешения»: Яцко поселился с молодой женой в квартире Валюшкиной

Как отметила актриса, она верит, что бывший муж задумается над своими действиями.

Актриса Елена Валюшкина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что ее бывший муж — актер Александр Яцко — поселился в их общей квартире со своей новой семьей — молодой женой Дарьей и ребенком.

«У нас есть общая двухкомнатная квартира. В ней сейчас живет бывший мой муж с новой женой и ребенком. А мы как снимали дом, так и снимаем. Оставлять без всего, когда ничего нет, — легко. Я надеюсь, что его ребенок, без нашего ведома прописанный, когда-нибудь будет выписан. Он должен подумать о жилплощади для своей новой семьи. Прописал ребенка без моего разрешения. Он живет с новой семьей в нашей квартире. Но наши дети со мной». Елена Валюшкина

Как отметила Елена Валюшкина, сначала их общий сын жил с отцом.

«Через год Вася вернулся. Но и дочь, и сын любят отца. Они с ним всегда на связи. Они его новую жену не приняли. Им было все равно, кто она такая. А вот с новой сестричкой не хотели знакомиться. Но я сказала, чтобы они познакомились с сестрой, подержали ее хотя бы за пальчик», — заявила Елена Валюшкина.

Напомним, что Александр Яцко и Елена Валюшкина были вместе 20 лет. У них двое общих детей. Сейчас у актера новая семья. Валюшкина пока одинока, но не исключает, что еще выйдет замуж.

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