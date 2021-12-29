«Это случается со всеми – красивыми, талантливыми»: Валюшкина объяснила, почему развелась с Яцко

«Мы познакомились во время спектакля. У нас завязались служебные тесные отношения. Я была свободной женщиной, а он свободным мужчиной. Почему бы нам не закрутить роман? Вот и закрутили.

Я почти сразу сказала ему, что у нас не будет детей. Он сказал, что будем бороться и лечиться. Мы дружно этим занимались. Я четыре раза делала ЭКО, четыре операции».