«Это случается со всеми – красивыми, талантливыми»: Валюшкина объяснила, почему развелась с Яцко

Актриса Елена Валюшкина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему распался ее брак со вторым мужем — актером Александром Яцко.
«Мы познакомились во время спектакля. У нас завязались служебные тесные отношения. Я была свободной женщиной, а он свободным мужчиной. Почему бы нам не закрутить роман? Вот и закрутили.
Я почти сразу сказала ему, что у нас не будет детей. Он сказал, что будем бороться и лечиться. Мы дружно этим занимались. Я четыре раза делала ЭКО, четыре операции».
Как отметила Елена Валюшкина, в какой-то момент муж стал ей изменять.
«Я думаю, что в принципе Александр Яцко был активен в женском смысле. И во время брака со мной был активен, и после активен. Домашняя история его не очень привлекала. Я не знала, что он мне изменял. В любых отношениях нужна честность. Мне все время что-то намекали. Я считала, что это ерунда. Но это случается со всеми — красивыми, талантливыми. Когда я узнала, то поняла, что это надо прекращать. Я долго ради детей сохраняла эту красивую историю», — заметила актриса.
Напомним, что Елена Валюшкина и Александр Яцко были вместе с 1994 по 2014 год. У пары двое общих детей — сын Василий и дочь Мария.
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