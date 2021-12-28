«Какая передача – такой и подарок»: Валюшкина объяснила, почему принесла Урганту вареники с хреновиной

Как отметила актриса, она всегда ходит на программы с презентами.

Актриса Елена Валюшкина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему принесла на программу «Вечерний Ургант» вареники с хреновиной. В студию к Борису Корчевникову она принесла торт.

«Я без скромности должна сказать, что все, кто пробовал мой «Наполеон», говорят: лучше они не пробовали», — заметила звезда.

«Я вас недавно видел в программе у Ивана Урганта. Ему «Наполеон» вы не принесли. Почему?» — поинтересовался Борис Корчевников.

«Я ему принесла вареники с хреновиной. Какая передача — такой и подарок». Елена Валюшкина

«Я подпишусь под этими словами», — заявил Борис Корчевников.

Напомним, что «Вечерний Ургант» — одна из самых рейтинговых программ на телевидении. Она идет в прайм-тайм на Первом канале.

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