«Теперь он в этом не признается»: Елена Валюшкина рассказала об ухаживаниях Олега Меньшикова

Как отметила актриса, у нее было много ухажеров.

Актриса Елена Валюшкина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что за ней ухаживал популярный актер и режиссер Олег Меньшиков.

«Олег Меньшиков действительно за мной ухаживал. Теперь он в этом не признается. Он был влюблен. Там даже были такие драки за меня». Елена Валюшкина

Как заметила Валюшкина, у нее было достаточно ухажеров в молодости. «Они дарили мне подарки. Приходили на все экзамены. Общались со мной. У всех ухажеров были шансы, но меня переклинило и все. Вышла замуж я за своего преподавателя — Леонида Фомина», — заявила Елена Валюшкина.

Напомним, что Елена Валюшкина дважды неудачно выходила замуж. От второго брака с актером Александром Яцко у нее двое детей.

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