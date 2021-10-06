«Таких не берут в космонавты»: Валюшкина запечатлелась в сероводородной ванной в грязелечебнице

Как отметила актриса, ей остается только пить шампанское и мечтать.

Актриса Елена Валюшкина в Instagram разместила снимок, на котором она запечатлена в сероводородной ванной в грязелечебнице. Звезда наслаждается отпуском в Пятигорске.

«Таких не берут в космонавты. И что нам остается?! Лежать в сероводороде. Пить шампанское. И мечтать». Елена Валюшкина

«Лучше лежать в ванной, чем заниматься черти чем. Мы вас любим и без космоса», «Как же здорово у вас там. Хотя сероводород и шампанское – смешное сочетание», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Елена Валюшкина – заслуженная артистка России. От второго мужа актера Александра Яцко, с которым она развелась, у нее двое детей – сын Василий и дочь Мария.

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