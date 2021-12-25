«Возвеличиваю»: Макеева призналась, как сделать так, чтобы муж относился как к королеве

Накануне Анастасия Макеева отметила свой день рождения. 23 декабря актрисе исполнилось 40 лет. вместе с мужем Романом Мальковым звезда театра отправилась в Санкт-Петербург, где и отметила праздник в кругу друзей. А букет роскошных пионов доставили из Москвы на самолете.

В своем инстаграме Анастасия рассказала, как расположить к себе мужа, чтобы он относился, как к королеве.

«Знаете почему муж так ко мне относится? Потому что я его возвеличиваю и преклоняюсь перед ним. Вот вам маленький лайфхак: хотите к себе отношения как к королеве, сделайте своего мужчину королем», — написала Макеева.

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Напомним, за Романа Малькова Анастасия Макеева вышла замуж в мае этого года. Ради нее бизнесмен развелся с женой после 17 лет брака.

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