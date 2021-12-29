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«Не быстрый процесс, но решаемо»: Макеева приструнит всех, кто пишет о ней гадости в Сети

В последнее время актриса часто сталкивается с хейтом.

«Не быстрый процесс, но решаемо»: Макеева приструнит всех, кто пишет о ней гадости в Сети
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

Имя Анастасии Макеевой стало звучать намного чаще после того, как она вышла замуж за бизнесмена-строителя Романа Малькова. Одни обвиняют актрису в развале многодетной семьи, другие искренне рады за звезду театра. Есть и те, кто много критикует и даже оскорбляет.

С неугомонными пользователями Сети Макеева будет разбираться в суде. Об этом она заявила в своем инстаграме, отвечая на вопросы фанатов.

Анастасия Макеева
Анастасия Макеева. Скриншот: instagram.com/makeevan

«Можно Вам подать в суд на блогеров, которые про вас рассказывают гадости?» — спросили у Анастасии.

«Да, на владельца домена. Не быстрый процесс, но решаемо», — написала Макеева.

Напомним, на днях Анастасия Макеева отметила свое 40-летие. Это й осенью она запустила собственный бренд косметики и купила недвижимость в Турции.

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Анастасия МакееваАнастасия Макеева последние новостиМакеева личная жизньРоман Мальков