«Я так обрадовалась, что замуж выходит»: Макеева прошлась по сопернице, обвинив ее во лжи

Анастасия Макеева счастливо вышла замуж за Романа Малькова, который изначально работал на ее даче. Паре пришлось испытать немало трудностей и волну осуждения со стороны общественности и бывшей жены нового мужа артистки Светланы, которая осталась с четырьмя детьми.

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Однако теперь влюбленные не расстаются ни на минуту, демонстрируя в Сети идиллию. Анастасия Макеева при этом замечает, что Светлана Малькова практически одержима ею, сочиняя ради нее все новые и новые сказки про свою жизнь.

«Она вообще смешная женщина. Я так обрадовалась, когда она сказала, что замуж выходит. Потом очень расстроилась, когда выяснила, что это очередное вранье», — рассказала в микроблоге Анастасия Макеева.

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