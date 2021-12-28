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«Я так обрадовалась, что замуж выходит»: Макеева прошлась по сопернице, обвинив ее во лжи

Анастасия Макеева считает, что Светлана Малькова одержима ей.

«Я так обрадовалась, что замуж выходит»: Макеева прошлась по сопернице, обвинив ее во лжи
Анастасия Макеева с мужем. Фото: instagram.com/makeevan/

Анастасия Макеева счастливо вышла замуж за Романа Малькова, который изначально работал на ее даче. Паре пришлось испытать немало трудностей и волну осуждения со стороны общественности и бывшей жены нового мужа артистки Светланы, которая осталась с четырьмя детьми.

Однако теперь влюбленные не расстаются ни на минуту, демонстрируя в Сети идиллию. Анастасия Макеева при этом замечает, что Светлана Малькова практически одержима ею, сочиняя ради нее все новые и новые сказки про свою жизнь.

Роман Мальков с бывшей женой и детьми. Фото: instagram.com/svetamalkova/

«Она вообще смешная женщина. Я так обрадовалась, когда она сказала, что замуж выходит. Потом очень расстроилась, когда выяснила, что это очередное вранье», — рассказала в микроблоге Анастасия Макеева.

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