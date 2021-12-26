«Я поняла свою ошибку»: Макеева рассказала, как правильно загадывать новогодние желания

На днях Анастасия Макеева отметила свое 40-летие. Актриса призналась, что счастлива, как никогда. Ведь этот год ей дал многие, в том числе настоящую семью.

В канун Нового года в своем инстаграме звезда театра порассуждала на тему исполнения желаний.

«Вы загадываете желание на Новый год? Наверняка, да! Вопрос: вспомните свое желание, оно сбылось? Если не сбылось, в вас вера в чудеса поколебалась? Анализируете ли вы почему это произошло и что вы чувствуете, когда желание загадываете и часто ли о нем думаете? Я стала наблюдать за этими процессами и поняла свою ошибку», — написала Макеева.

Напомним, в мае Анастасия Макеева вышла замуж за Романа Малькова. А в сентябре актриса решила изучать квантовую психологию, ради чего ездила на Мальдивы.

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