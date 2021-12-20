«Поздравьте меня»: Макеева похвасталась новым достижением

На днях Анастасия Макеева решилась на серьезный шаг. Впервые актриса взяла фамилию мужа. Теперь звезда театра стала Мальковой-Макеевой.

В своем инстаграме Анастасия похвасталась новым достижением. Она получила премию как бизнесвумен.

«Поздравьте меня, я снова одержала победу в номинации. «За уникальность и многогранный талант» на премии THE WOMEN’S BUSINESS INTERNATIONAL AWARDS. Приятно не только работать, но и когда твои труды оценивают в обществе успешных и самодостаточных людей!» — написала Макеева.

Напомним, весной Анастасия запустила собственную линейку одежды. А буквально недавно – уходовой косметики. Актриса представила шампунь, бальзам и маску для волос, а также сыворотку для лица.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.