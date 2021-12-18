«Один из лучших театров превратил в антрепризу»: Александра Захарова высказалась в адрес Марка Варшавера

После смерти Марка Захарова худруком «Ленкома» стал Марк Варшавер. После этого, по мнению дочери режиссера, Александры Захаровой, в театре начался беспредел. Периодически Варшавер отмечает, что он всегда дружил с Захаровым, но актриса говорит об обратном.

По словам Александры Марковны, ее отец «тяготился общению с Варшавером».

«Нынешний директор нашего театра похож на одного из героев пьесы Шварца «Тень». 40 лет он стоял за спиной у отца, а теперь завладел одним из лучших театров и за два года превратил его в стационарную антрепризу. При жизни отца этот человек молчал, а последние два года он дает бесконечные интервью, безудержно себя славословя и пересчитывая пенсии актрис. Сказать о театральном творчестве ему, очевидно, нечего», — цитирует Захарову «Собеседник».

Добавим, что Александра Захарова возмущена поведением Марка Варшавера.

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