«Театр не имел права восстанавливать спектакль»: дочь Марка Захарова подала иски в суд на продюсеров «Ленкома»

Актриса Александра Захарова решила через суд выяснить, почему права на спектакли ее знаменитого отца-режиссера принадлежат не ей.

Марк Захаров прожил 85 лет. Он длительное время был художественным руководителем и главным режиссером «Ленкома». В 2019 году артист ушел из жизни. Марк Варшавер — директор театра — получил расширенные полномочия.

В последнее время у него возникли недопонимания с дочкой Захарова Александрой, которая является народной артисткой и служит в этом театре. Ее возмутило то, что был восстановлен спектакль «Поминальная молитва» без ее одобрения и что права на большую часть постановок ее отца оказались у постороннего человека.

По словам Александры, права на спектакли находятся у предпринимателя Валерия Янкловича. Она просила показать договор, этого не произошло.

«Мне говорят, что все было сделано в рамках трудовых обязанностей отца. Но я говорю не про материальную составляющую. Театр не имел права восстанавливать спектакль „Поминальная молитва“ без моего согласия… Сейчас у меня лежат два исковых заявления (связанные с защитой интеллектуальной собственности) в Мещанском и Тверском судах», — рассказала актриса.

Ранее она отмечала, что ее отец бы не хотел, чтобы спектакль, в котором раньше играл Евгений Леонов, восстанавливали. Но больше всего ее беспокоят авторские права. Однако Марк Варшавер объяснил, как дело обстоит на самом деле.

Он не стал отрицать, что Валерий Янклович оплачивает все новые постановки. По его словам, деньги, которые выделяются департаментом культуры Москвы, и те, что получает театр от продажи билетов, идут на ремонт, закупку оборудования и зарплату артистам и сотрудникам. А вот продюсеры оплачивают новые спектакли.

«При жизни Марка Анатольевича я следил за тем, чтобы его права как автора инсценировок были оформлены должным образом. Он — великий режиссер и мой друг. Как директор театра я всегда защищал его интересы. У Александры Марковны есть все договоры, которые Марк Анатольевич подписывал. Через полгода после его смерти она стала получать авторские отчисления как наследница за спектакль „Ва-Банк“», — рассказал директор театра.

По его словам, остальные договора Захарова были заключены не с театром, а с продюсером Янкловичем.

«В них Марк Анатольевич отказывался от любых авторских претензий. Но если Александра Марковна считает, что ее права кем-то ущемлены, пускай обращается в суд», — добавил он, пишет «Комсомольская правда».

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