«Худсовет выбрал меня»: Валюшкина вспомнила, как «подвинула» дочь Захарова в «Формуле любви»

По словам актрисы, худрук потом преград ей не строил.

Актриса Елена Валюшкина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как ее предпочли дочери Марка Захарова Александре в картине «Формула любви».

«Теперь-то я понимаю, что кроме меня никто бы так не сыграл в картине Марка Захарова «Формула любви«. Марк Анатольевич хотел, чтобы сыграла в фильме именно его дочь Саша. Но судьба распорядилась так, что художественный совет выбрал меня». Елена Валюшкина

Как отметила Елена Валюшкина, Марк Захаров нормально к ней относился, хотя она и «подвинула» его дочь. «Он меня очень любил. Прекрасно понимал, что я хорошая актриса. Я не робела на съемках. Считала, что абсолютно по праву достойна этой роли», — заметила Елена Валюшкина.

Напомним, что в картине «Формула любви» Елена Валюшкина сыграла нимфу Марию Ивановну. Фильм увидел свет в 1984 году.

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