Зимние забавы: Юлия Проскурякова в лимонной куртке-дутике предстала с мамой и дочкой от Игоря Николаева

Жена композитора Игоря Николаева провела время с его тещей и наследницей.

Снимком, на котором Юлия Проскурякова запечатлена со своей мамой и дочкой от Игоря Николаева Вероникой, поделилась сестра певицы Ольга Шалагинова.

Она разместила в сторис микроблога прекрасный кадр с участием трех дам разного возраста.

На фото Юлия Проскурякова с мамой и дочкой запечатлены в радостные моменты зимнего отдыха. Вероятно, перед тем, как позировать, они катались с горки. В кадре видна «ватрушка».

«Мои родные, мы скучаем», — подписала кадр Ольга Шалагинова.

Юлия Проскурякова выбрала яркий наряд для зимней прогулки. Она облачилась в куртку-дутик лимонного оттенка, серые спортивные брюки и ботинки в тон куртке.

Маленькая Вероника позирует в куртке «аляске» молочного оттенка и белой шапочке. А мама Юлии Проскуряковой предпочла облачиться в тотальный черный для прогулки на фоне белого снега.

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