«Ужас!»: Юлия Проскурякова отреагировала на видео с участием Максима Галкина и его сына Гарри

Популярный телеведущий и пародист Максим Галкин поделился в микроблоге видео, которым запечатлел фрагмент зимних забав.
Шоумен вместе с сыном Аллы Пугачевой Гарри покатался с горки в заснеженных окрестностях замка деревни Грязь.
В кадре видно, что звездный отец и его наследник не выбирают легких путей, а носятся с довольно крутых горок.
У некоторых от такого захватывает дух. Жена известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова в числе первых отреагировала на видео. Она почти сразу отметилась в комментариях к посту Максима Галкина.
«Ужас! Не страшно?» — написала она под кадрами.
«Нет», — ответил ей Максим Галкин.
Напомним, семья Игоря Николаева дружит с Аллой Пугачевой и ее мужем Максимом Галкиным.
Юлия Проскурякова побывала на недавнем концерте пародиста в Кремле и пришла в восхищение от него. Эмоциями, полученными от выступления Максима Галкина, она делилась в микроблоге.
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