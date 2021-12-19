«Ужас!»: Юлия Проскурякова отреагировала на видео с участием Максима Галкина и его сына Гарри

Молодая жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова испугалась за мальчика и его звездного папу.

Популярный телеведущий и пародист Максим Галкин поделился в микроблоге видео, которым запечатлел фрагмент зимних забав.

Шоумен вместе с сыном Аллы Пугачевой Гарри покатался с горки в заснеженных окрестностях замка деревни Грязь.

больше по теме Зимние забавы: Максим Галкин с сыном Гарри покатались на санках в окрестностях замка после сильного снегопада Телеведущий Максим Галкин весело проводит время с наследником Гарри.

В кадре видно, что звездный отец и его наследник не выбирают легких путей, а носятся с довольно крутых горок.

У некоторых от такого захватывает дух. Жена известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова в числе первых отреагировала на видео. Она почти сразу отметилась в комментариях к посту Максима Галкина.

«Ужас! Не страшно?» — написала она под кадрами. «Нет», — ответил ей Максим Галкин.

Напомним, семья Игоря Николаева дружит с Аллой Пугачевой и ее мужем Максимом Галкиным.

Юлия Проскурякова побывала на недавнем концерте пародиста в Кремле и пришла в восхищение от него. Эмоциями, полученными от выступления Максима Галкина, она делилась в микроблоге.

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