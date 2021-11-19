«Приперлась засветиться»: поклонники возмущены поведением Наташи Королевой на концерте Игоря Николаева

Очевидцы пишут, что Игорь Николаев не хотел брать букет желтых тюльпанов, которые ему принесла Наташа Королева.

Юбилейный концерт композитора Игоря Николаева стал заметным событием. В Сети сейчас горячо обсуждают неожиданное появление на нем Наташи Королевой.

Выступить на «сольнике» бывшего мужа певицу не пригласили. Она пришла в качестве зрителя и наблюдала за происходящим на сцене из зала.

Преданных поклонников новой семьи Игоря Николаева и его жены Юлии Проскуряковой поведение непрошенной гостьи на концерте возмутило.

В аккаунте Юлии Проскуряковой они выразили свое негативное отношение к произошедшему на концерте. Очевидцы пишут, что Игорь Николаев не хотел брать букет желтых тюльпанов, которые ему пыталась вручить Наташа Королева.

«А как отнеслись, что Наталья Королева поздравление из зрительного зала произнесла?» — поинтересовалась у Юлии Проскуряковой одна из подписчиц.

Вместо жены Игоря Николаева ответила девушка, ставшая очевидцем событий, произошедших на концерте.

«Не слышала поздравления из зала, видела только завистливый взгляд и побежала почему-то «уважить зрителей». Какого фига? Кто просил? Это не ее праздник! Своих нет, приперлась засветиться… Молодец Игорь! Показал молча свое отношение к такому выпаду. Даже цветы не хотел взять», — поделилась подписчица, побывавшая на концерте.

Кто-то высказал сожаление по поводу того, что на сцене не было дуэта Королевой и Николаева, считая, тем не менее, что Наташа Королева все же произвела фурор.

«Пусть Наташа производит фурор у себя на концерте, и ее поклонники полюбуются. Здесь без нее хватило фурора», «В чем фурор? В неопрятном виде, в трико? В навязывании своего сомнительного пения на чужом празднике? Поезд ушел. Ту-ту, как поет Алла Борисовна. Пиар не в ее пользу получился», — высказались в Сети.

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