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Маленькая модница: дочь Проскуряковой и Николаева покрасовалась в «золотых» туфельках и белой шубке

Шестилетняя наследница известного музыканта Игоря Николаева Вероника Николаева предстала с друзьями.

Маленькая модница: дочь Проскуряковой и Николаева покрасовалась в «золотых» туфельках и белой шубке
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: Global Look Press

Единственной дочери певиц и актрисы Юлии Проскуряковой и известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Веронике в октябре исполнилось шесть лет.

Наследница звездной пары растет очаровательной и смышленой малышкой. Вероника Николаева уже не раз выходила на сцену вместе со своими родителями.

Малышку окружают такие же творческие и талантливые ребята, как и она. В сторис микроблога одного из юных дарований появилось фото, на котором Вероника Николаева запечатлена в компании детей.

Очевидно, что среди этих ребят Вероника Николаева самая младшая, но она совершенно не стесняется.

Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой с друзьями
Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой с друзьями. Фото: instagram.com/mark_malik_murashkin/

Позируя фотографу, наследница известного семейства кокетливо приподняла головку. У Вероники Николаевой распущены ее роскошные волосы, благодаря которым поклонники прозвали ее «Златовлаской».

В тон к волосам у Вероники изящные туфельки на ножках – они тоже золотистого оттенка, как и узор на подоле ее пышной юбки.

Очарования образу девочки придает белоснежная кофта букле, которая очень похожа на укороченную шубку.

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Вероника Николаевадети звездИгорь Николаевмодные малышиЮлия Проскурякова