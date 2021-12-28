«Ангел мой»: бывший муж Екатерины Климовой Игорь Петренко трогательно обратился к молодой жене

Актер Игорь Петренко поздравил свою избранницу с днем рождения.

28 декабря отмечает день рождения молодая жена известного артиста Игоря Петренко Кристина Бродская. Ей исполнился 31 год.

Игорь Петренко публично поздравил жену и маму трех его дочерей с днем рождения. Он разместил в микроблоге снимок, на котором запечатлен в обнимку с Кристиной Бродской.

«Держу тебя крепко, ангел мой! Твой мир прекрасен! С днем рождения! Будь счастлива! Будь», — написал Игорь Петренко.

Поклонники пары тоже поспешили поздравить Кристину Бродскую с днем рождения. Они восхищаются атмосферным фото, на котором виновница торжества запечатлена вместе с любимым и любящим мужчиной.

Напомним, Игорь Петренко женился на Кристине Бродской в 2016 году. До этого артист был в браке дважды. С актрисой Ириной Леоновой у него не было детей. Вторая жена Игоря Петренко Екатерина Климова подарила ему двух сыновей, но от развода это пару не спасло.

Третий брак Петренко считается самым гармоничным. Вместе с Кристиной Бродской они растят трех дочерей, вместе ездят отдыхать и вместе же ведут Instagram.

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