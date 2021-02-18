Игорь Петренко с молодой женой и старшей дочкой появился на премьере фильма «Белый снег»

Как отметил актер, из кинотеатра он выходил с чувством гордости и победы.

Актер Игорь Петренко в Instagram разместил красивый кадр, на котором он запечатлен со своей молодой женой 30-летней актрисой Кристиной Бродской и старшей дочерью шестилетней Софией-Каролиной.

«Были со старшей дочкой на премьере «Белый снег». Вышли с ощущением гордости и победы! Спасибо за вечер!» Игорь Петренко

«Какие же вы все-таки красивые», «Я просто обожаю актера Игоря Петренко», «Замечательная пара и семья. Вы просто созданы друг для друга», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что второй женой Игоря Петренко была популярная актриса Екатерина Климова. Она подарила ему двух сыновей Матвея и Корнея. Ранее у актера был роман с другой актрисой Ириной Леоновой. Пара сыграла свадьбу, но распалась в 2004 году.

На Кристине Бродской актер женился в сентябре 2016 года. С семьей он проживает в Санкт-Петербурге. У пары уже три совместных детей. Причем все дочки.

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