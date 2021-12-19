Вывела в свет: Екатерина Климова показала подросших сыновей от Игоря Петренко

Катерина Климова в сопровождении старшей дочери Елизаветы Хорошиловой, которая уже учится в МГУ, а также сыновей-подростков Корнея и Матвея предстала в Большом театре.

Сыновья давно не появлялись в свете, поэтому публика была рада увидеть парней. Они заметно вытянулись и отрастили длинные волосы. Матвею недавно исполнилось 15 лет, Корней на два года его младше.

Напомним, Матвей и Корней появились на свет в отношениях с Игорем Петренко. Пара встретилась в 2001-м на съемочной площадке сериала «Московские окна». А отношения у них завязались во время работы над теленовеллой «Лучший город Земли» в 2003-м. Тогда оба артиста состояли в браке. Екатерина Климова была замужем за Ильей Хорошиловым, а Игорь Петренко женат на актрисе Ирине Леоновой. Через год они разошлись со своими вторыми половинками и опять отправились в ЗАГС, но спустя девять лет расторгли отношения.

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