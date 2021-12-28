Пока не видят Алла и Гарри с Лизой: Максим Галкин полакомился бутербродом с колбасой на кухне замка деревни Грязь

Популярный телеведущий и пародист Максим Галкин запечатлелся в интерьерах стильной кухни замка деревни Грязь.

Шоумен предстал на фоне мозаики, которой украшена стена кухни.

На видео, которым Максим Галкин поделился в сторис, он дал понять, что получает удовольствие от простой еды — бутербродов с колбасой.

«Друзья, скоро наш любимый праздник. Я желаю вам удачи в Новом году. Встречайте Новый год с близкими и с вкусной колбасой», — говорит в кадре Максим Галкин.

После этих фраз шоумен откусил кусочек бутерброда и сделал очень довольное лицо.

Примечательно, что на кухне в этот момент царила полная тишина. В помещении не было ни Аллы Пугачевой, ни близнецов Гарри с Лизой. А именно дети часто становятся героями видеороликов Максима Галкина в микроблоге.

Так, на днях Максим Галкин показывал, как катается с Гарри и Лизой на санках с горки в деревне Грязь. А затем трюки, которые его с Аллой Пугачевой дети выполняют в бассейне.

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