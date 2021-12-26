Мама Алла объявляет: Максим Галкин показал, какие трюки выполняют Гарри и Лиза в бассейне замка деревни Грязь

Телеведущий Максим Галкин и Алла Пугачева провели время вместе с детьми.

Максим Галкин все это воскресенье, 26 декабря, радует свою аудиторию в Instagram кадрами домашнего видео с участием близнецов Гарри и Лизы и их мамы Аллы Пугачевой.

Правда, Алла Борисовна все время за кадром. Ее роль – объявлять действия своих домочадцев.

Сначала семейство каталось на санках с горки в окрестностях замка деревни Грязь. А затем отправилось отогреваться в баню и купаться в теплом бассейне. Видео оттуда Максим Галкин тоже разместил в микроблоге.

«Переходим к водным процедурам. Спортсмены и тренерский состав тот же!» — подписал кадры Максим Галкин. «Советский цирк представляет номера мирового уровня», — объявила за кадром Алла Пугачева.

На видео Максим Галкин сначала показывает, как с предмета в воду ныряет его сын Гарри, а затем и дочь Лиза.

«Баланс на плавающих предметах!» — объявил звездный отец.

Очевидно, что всем членам этого семейства хорошо вместе. Гарри и Лиза с хохотом резвятся в бассейне, а их родители с наслаждением наблюдают за подрастающими детьми.

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