«Бородина не особо радовалась»: Дарью Пынзарь заставили оправдываться за подарок дочери Ксении Бородиной Теоне

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь начала огрызаться в ответ на претензии в Сети по поводу дня рождения Теоны.

В минувшие выходные Ксения Бородина закатила пышный праздник в честь шестилетия младшей дочери Теоны.

В числе гостей торжества была и семья Дарьи Пынзарь. Ведущие «Дома-2» давно дружат и приглашают друг друга на семейные праздники.

Вот только подписчикам Дарьи Пынзарь показалось, что Ксения Бородина осталась недовольна подарком подруги для ее дочери Теоны.

Во время интерактива в микроблоге подписчики задали Дарье Пынзарь неприятные вопросы по поводу презента, фактически затравив Дашу.

«Бородина не особо вашему подарку радовалась. Почему? А от других пищала от восторга», — поинтересовалась одна из подписчиц.

«С чего вы это взяли? – возмутилась Дарья Пынзарь. — Я всегда подарок обсуждаю заранее и не дарю то, что не нужно. С вашей стороны, это очень нетактичный комментарий».

Обвинили Дарью Пынзарь и в том, что она дарит Теоне «хиленькие» подарки каждый год.

«Вы серьезно сейчас? – парировала Дарья Пынзарь. — Во-первых, как вас это колышет? А во-вторых, купальник «Диор» из новой коллекции и футболка «Дольче Габбана» тоже из новой коллекции, вполне себе достойный подарок. По крайней мере, Ксюша одобрила, когда я его выбирала. А вы – нет, хотя это вообще не ваше дело».

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