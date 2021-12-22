«Бриллиантик Теона»: Курбан Омаров трогательно обратился к дочери от Ксении Бородиной

Двадцать второго декабря младшей дочери Ксении Бородиной от брака с Курбаном Омаровым исполнилось шесть лет.

Это первый день рождения, который Теона отмечает без присутствия папы дома. В этом году Бородина и Омаров развелись.

По традиции Ксения Бородина устроила утром торжественное поздравление для дочери, которое прошло без участия Курбана Омарова.

Он поздравил Теону публично, посвятив ей пост в Instagram и назвав своим «бриллиантиком».

«Уже сегодня мне невероятно интересно просто сесть и поболтать с ней. Наблюдать за тем, какие прикольные мысли и идеи формируются в ее светлой голове. Какую смекалку проявляет в нужных ситуациях, и как ярко горят ее голубые глаза. Я как отец невероятно счастлив, что у меня растет такой бриллиантик Теона», — написал Курбан Омаров.

Подписчики Омарова присоединились к поздравлениям и выразили сожаление по поводу того, что папа Теоны не может быть рядом с ней в день рождения.

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