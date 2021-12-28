Бюст колыхался, словно желе: Пегова в платье с глубоким декольте затмила Рудову у Урганта

Звезды пришли на шоу Первого канала в очень веселом настроении.

28 декабря на шоу «Вечерний Ургант» Первого канала пришли в качестве прекрасных гостей Ирина Пегова и Наталья Рудова. Актрисы представили новый фильм «Свингеры», который выйдет в кинотеатрах с 6 января.

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Обычно с секс-символом российского кино традиционно ассоциируется имя Натальи Рудовой. Но на сей раз пальму первенства по степени эротизма в программе завоевала явно Ирина Пегова. От ее глубокого декольте, в котором грудь волнительно колыхалась, словно желе, трудно было отвести глаза.

Кадры перед съемкой программы показала Наталья Рудова в личном блоге. Артистка пообещала, что в программе, которую покажут на ТВ и в YouTube в 23:35, будет очень весело!

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