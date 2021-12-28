Вот и ответ: после кадров Самбурской в бикини Рудова обнажилась до крошечного бра и микрошортиков

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова за осень продемонстрировала недюжинную силу воли и целеустремленность – она смогла похудеть почти на 10 килограммов. И ее регулярные демонстрации точеных форм в бикини вызвали реакцию у подруги Настасьи Самбурской – актриса тоже решила для начала показать себя в купальнике.

В ответ на кадры подруги в бикини Наталья Рудова обнажилась до крошечного бра и микрошортиков. Красотка по-прежнему не налюбуется своими новыми телесами и вновь и вновь снимает себя на память.

Напомним, Наталья Рудова ежегодно становится одной из самых сексуальных женщин по версии мужского журнала Maxim. Блондинка покорила не один миллион сердец с тех пор, как прославилась.

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