Рудова в красном VS Бузова в черном: кто из звездных красавиц в нижнем белье от Решетовой оказался сексуальнее

Знаменитые блондинки получили на Новый год пикантные подарочки от подруги в виде комплектов красного и черного исподнего.

В канун Нового года Наталья Рудова и Ольга Бузова получили в подарок от подруги Анастасии Решетовой интересные коробочки. А в них – два комплекта нижнего белья красного и черного цветов. Сдержать эмоций от тончайших кружев и полупрозрачных тканей модницы не смогли, а потому, примерив обновки, обе (в разное время) предстали в них перед своими подписчиками в Сети.

Рудова выбрала на примерку красный комплект. Она показала, что юбку с подвязками нужно надевать поверх трусиков. Девушка довольно пикантно продемонстрировала это в микроблоге, скрывая причинные места от посторонних.

А вот Бузова решила не скромничать. Девушка выбрала черные дамские штучки и, осведомленная правилами облачения, тут же и нарядилась в полный комплект. Она показала себя во всей красе, ничего не утаивая. А подвязки у нее оказались не только на бедрах, но и ягодицах.

Решать, кто все-таки более сексуален их девушек в нижнем белье от Насти Решетовой, мы не вправе, так что предлагаем дорогим читателям самим определить, кто из красоток оказался самой-самой.

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