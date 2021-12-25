Как стать элегантной, не прибавив возраста
Видео
В честь кого Виктор Белан стал Димой Биланом
Видео

Пятиметровые потолки и окна в пол: Подольская и Пресняков купили шикарную квартиру детям

Артисты пришли в шоу «Секрет на миллион» и рассказали о своей жизни.

Пятиметровые потолки и окна в пол: Подольская и Пресняков купили шикарную квартиру детям
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: Инстаграм

Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе уже 16 лет. За это время они дважды стали родителями, а их чувства не раз проходили проверку на прочность.

В шоу «Секрет на миллион» артисты рассказали, что недавно приобрели вторую квартиру в Москве для своих детей. Недвижимость располагается на 13-м этаже элитного ЖК.

«Пятиметровые потолки, посмотрите. И самое прикольное для меня – это панорамные окна», — рассказал и показал Пресняков.

Кадр из шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ
Кадр из шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Кстати, новая квартира располагается по соседству с другой их квартирой. Родители Вани и Артемия не исключают, что когда мальчики вырастут – они их объединят.

Кадр из шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ
Кадр из шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

«Секрет на миллион»Владимир ПресняковВладимир Пресняков и Наталья ПодольскаяНаталья ПодольскаяНаталья Подольская и Владимир ПресняковНаталья Подольская последние новостиНовый год 2022Программа «Секрет на миллион»