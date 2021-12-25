Пухлые щечки: Пресняков и Подольская впервые показали годовалого сына

Владимир Пресняков и Наталья Подольская впервые рассказали о своем младшем сыне Ванечке. Артисты стали героями шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Ребенку уже один год и два месяца. У него пухлые щечки и мамины голубые глаза.

Подольская призналась, что с младшим сыном наслаждается материнством. Она знает, когда плачет Ваня, когда у него колики или когда хочет спать. Первый опыт научил ее многому.

«Характер у него серьезный, — рассказывает Пресняков. – Всеми управляет в доме. Шебутной».

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