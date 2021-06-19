Яркий тренд: Подольская в платье цвета «взбесившейся Барби» появилась на съемках

Наталья Подольская стала все чаще выходить в люди – младший сынок певицы и музыканта Владимира Преснякова уже довольно сильно подрос и теперь отпускает маму на подольше. Накануне исполнительница отправилась на съемки кулинарного шоу с Отаром Кушанашвили, и для кадра выбрала яркое платье цвета «взбесившейся Барби».

Подольская показала свой наряд, цвет которого она поддержала даже в макияже. «Розовый – так розовый», — заявила девушка и уверенно отправилась в студию.

Кстати, этот оттенок певица облюбовала довольно давно. И сейчас попала с ним в самый тренд. Дело в том, что именно этот тон розового, который называется «взбесившаяся Барби», по словам фэшн-эксперта Эвелины Хромченко, — просто писк моды.

Наряды оттенка «взбесившейся Барби» обожает и певица Наташа Королева. Ранее мы рассказывали, что звезда не только составляет аутфиты в розовой палитре, но и предпочитает маникюр с таким тоном.

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