«Посмотри, круть!»: Макеева похвасталась нетривиальным подарком от пасынка в день своего 40-летия

Анастасия Макеева отмечает свой день рождения. 23 декабря актрисе исполнилось 40 лет. В своем инстаграме она показала подарок от пасынка – 17-летнего Андрея. Раскрыв упаковку с бантиком, актриса нашла там свой портрет, выполненный карандашом.

«Посмотри, круть!» — воскликнула Макеева.

К слову, за несколько дней до юбилея звезда решила впервые в жизни сменить фамилию. Теперь она Анастасия Малькова-Макеева.

Напомним, в мае этого года Анастасия Макеева вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником тал Роман Мальков, который до встречи с актрисой жил в Словении. Весной в столичную квартиру звезды театра перебрался и старший сын бизнесмена-строителя – Андрей.

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