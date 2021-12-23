«Я так тобой горжусь»: Макеева засыпала комплиментами любимого мужа Малькова в его праздник

Анастасия Макеева и Роман Мальков сыграли свадьбу в мае этого года. влюбленные не расстаются буквально ни на минуту с того момента, как познакомились и часто признаются друг другу в чувствах на публике.

На этот раз актриса трогательно поздравила мужа с днем энергетика.

«Любимый, я так тобой горжусь. Сегодня твой праздник «День Энергетика» и хоть ты и не пошел этой дорогой, но ты элита атомной отрасли и результаты твоей дипломной работы по эксплуатации ядерных энергетических установок используются в отрасли нашей страны. Мало кто знает, что тебя приглашали на все крупные АЭС работать, как одного из самых талантливых и умных выпускников. Я обожаю твой образ мышления и твой ум. С праздником, мой любимый энергетик», — написала Макеева.

Напомним, в этом году Анастасия Макеева и Роман Мальков купили недвижимость в турецкой Аланье, также актриса выпустила линейку косметики, а недавно сменила фамилию. Теперь она — Анастасия Малькова-Макеева.

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