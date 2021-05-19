Красивая блондинка со стрижкой «под мальчика»: Валюшкина показала редкое фото дочки от Яцко

Девушка уже заканчивает школу и собирается поступать в институт.

Звезда фильма «Формула любви» Елена Валюшкина показала публике редкое фото своей дочери Марии. Девушка в этом году заканчивает обучение в школе и планирует поступать в вуз на дизайн.

В личном блоге актриса рассказала, что эту профессию наследница выбрала обдуманно. Она индивидуально занималась с художником, училась в Детской школе искусств «Старт» и на курсах дизайна университета «Высшая школа экономики».

На снимке, который артистка обнародовала в Instagram, предстает красивая девушка с современной динамичной стрижкой «под мальчика» и глубокими глазами, как у ее матери.

Напомним, Мария родилась в 2003-м году во втором браке Елены Валюшкиной с актером Александром Яцко. У них также есть сын Василий 1997-го года рождения. Их союз продолжался 20 лет. Ранее Елена была замужем за преподавателем Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина Леонидом Фоминым. Они прожили вместе 11 лет, совместных детей в этих отношениях не появилось.

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