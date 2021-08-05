«Вот это красота!»: Валюшкина показала «глубоко беременную» Арзамасову на «Мосфильме»

Как отметила актриса, ее коллега еще совсем юнец.

Актриса Елена Валюшкина в Instagram поделилась видеозаписью, на кадрах которой можно увидеть жену хореографа Ильи Авербуха — «папину дочку» Лизу Арзамасову. При этом актриса уже совсем скоро станет мамой. У нее очень большой живот.

«Вот это красота! Господи, она же еще юнец. Какие сладкие. Тьфу на тебя, тьфу», — заявила Елена Валюшкина, направляя камеру телефона на Лизу Арзамасову.

«Скоро! Скоро! «Укрощение свекрови – 2!» Встреча на «Мосфильме». На озвучивании. Какой же материал получается чудесный. Когда будет премьера — сообщу. В кадре — Лиза Арзамасова, Оля Басова — режиссер. Роза Рафикова — директор. Ждем!»

Елена Валюшкина

Напомним, что Лиза Арзамасова в прошлом году вышла замуж за Илью Авербуха. Звездная пара на протяжении нескольких лет скрывала свой роман от посторонних глаз. Лишь когда журналисты застали их вместе в одном кафе, то через какое-то время они во всем признались.

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