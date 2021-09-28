«Рисковое сочетание принтов»: Елена Валюшкина в цветастом платье на тонких бретелях отметилась на фоне египетских пирамид

Актриса Елена Валюшкина, которая запомнилась публике по своей роли дочери помещика Марии в фильме «Формула любви», обожает демонстрировать яркие образы не только на экране, но и в жизни.

На своей страничке в Instagram звезда театра и кино Елена Валюшкина поделилась снимком, который сделала во время отдыха в Египте. Вероятно, таким образом актриса пытается создать настроение подписчикам и расцветить серую московскую погоду.

Ведь в кадре Елена Валюшкина предстала на фоне египетских пирамид, облаченная в яркий, как любят восточные женщины, наряд. Звезда сочетала цветастый сарафан на тонких бретелях с пестрым халатом и мюли песочного оттенка.

Аутфит Елены Валюшкиной оценила модный эксперт Teleprogramma.pro Надя Иванова, отметив, что актриса немного недотянула свой образ восточной дивы. А могла бы! Виной всему — стереотипы, которые транслируются нашим обществом.

«В нашем обществе принято почему-то, что если женщине за пятьдесят, она должна одеваться блекло и невзрачно, на самом деле, это абсолютно неверно, и этот образ Елены Валюшкиной тому доказательство, — отметила Надя Иванова в беседе с Teleprogramma.pro. — Образ смелый, образ яркий, красиво вписывается в антураж египетских пирамид. Восточная тематика. Да, рисковое сочетание принтов, но оно сегодня в тренде. Микширование различных принтов сейчас в моде и здесь смотрится гармонично. Актриса хорошо подобрала сочетание форм — платье-сорочка и более объемная, пластичная накидка. В таком сочетании правильно скорректирована фигура. За что можно поругать, так это за обувь — она слишком невзрачна по отношению к одежде. Можно было доиграть этнический образ, например, аутентичными мюли с помпонами. Такие как раз продаются на египетских базарах. И можно было бы добавить к образу тюрбан и яркие увесистые украшения — браслеты, колье, чтобы образ был полностью продуман и нес характер. А так чувствуется страх что ли. Может быть, как раз сказывается страх перед обществом, что не оценят окружающие. Но в любом случае, мне нравится идея. Поэтому за идею ставим «пять». За воплощение — четыре».

Справка Teleprogramma.pro

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды.

Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.

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