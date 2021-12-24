«Мать не понимала вообще»: Мусагалиев признался, что в его семье не смеялись при просмотре КВН

Как отметил шоумен, он смотрел программу только потому, что ничего другого в те годы по телевидению не включали.

Комик Азамат Мусагалиев в YouTube-шоу «Мне смешно» признался, что его семья раньше смотрела КВН, при этом не понимая юмора этой программы.

«В моем детстве всей семьей смотрели КВН. Начинается КВН, все — тишина! Но не помню, чтобы мы смеялись. Отец еще мог, а мама не понимала вообще. Она не понимает юмор. Только такой, когда кто-то упал, поскользнулся. А шутки ей надо объяснять». Азамат Мусагалиев

Как отметил Азамат Мусагалиев, сам он смотрел КВН, потому что ничего другого в те годы по телевидению просто не показывали. Как он сказал, маме больше всего нравилось, как поют участники.

Напомним, что Азамат Мусагалиев был одним из участников шоу «Игра», которое выходило на канале ТНТ. Проект был заморожен. Впрочем, официальная причина — пандемия.

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