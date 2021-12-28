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«На самом деле из-за Харламова»: Мусагалиев озвучил настоящую причину закрытия шоу «Игра»

Популярный проект на данный момент приостановлен из-за пандемии.

«На самом деле из-за Харламова»: Мусагалиев озвучил настоящую причину закрытия шоу «Игра»
Азамат Мусагалиев. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Азамат Мусагалиев в «Ошуительном хоу» озвучил настоящую причину закрытия проекта «Игра», которое выходило до недавнего времени на канале ТНТ.

Участники шоу "Игра"
Участники шоу «Игра». Фото: канал ТНТ

«На самом деле шоу «Игра» закрылось из-за Харламова, чтобы тупо проветрить».

Азамат Мусагалиев

Также Мусагалиев объяснил, почему многие россияне выжили в тяжелые девяностые годы прошлого века.

«Все мы выжили в голодные девяностые, потому что Гарик тогда жил в США», — заметил Мусагалиев.

Напомним, что шоу «Игра» официально было приостановлено из-за пандемии. При этом ходят слухи, что формат проекта был очень сильно похож на КВН, поэтому его и было решено прикрыть.

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Азамат МусагалиевГарик ХарламовКВНШоу "Игра"Шоу "Ошуительное хоу"