«На самом деле из-за Харламова»: Мусагалиев озвучил настоящую причину закрытия шоу «Игра»

Шоумен Азамат Мусагалиев в «Ошуительном хоу» озвучил настоящую причину закрытия проекта «Игра», которое выходило до недавнего времени на канале ТНТ.

«На самом деле шоу «Игра» закрылось из-за Харламова, чтобы тупо проветрить». Азамат Мусагалиев

Также Мусагалиев объяснил, почему многие россияне выжили в тяжелые девяностые годы прошлого века.

«Все мы выжили в голодные девяностые, потому что Гарик тогда жил в США», — заметил Мусагалиев.

Напомним, что шоу «Игра» официально было приостановлено из-за пандемии. При этом ходят слухи, что формат проекта был очень сильно похож на КВН, поэтому его и было решено прикрыть.

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