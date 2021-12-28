«Любовь, вы прекрасны. И в трусиках, и без»: Батрутдинов рассказал, как Успенская показывала ему прелести

Шоумен Тимур Батрутдинов в «Ошуительном хоу» рассказал, как певица Любовь Успенская показывала ему свои прелести на проекте «Бар в большом городе».

«У нас была ситуация. Не могу сказать, какая артистка. Из старой школы. Она подходит к Соне вплотную и говорит на концерте: «Снимай трусы, сука». Мы пытались так выступать минут 15 около нее. Слава богу, в трусах», — вспомнил забавную историю Ильич из Little Big.

Гости студии стали гадать, кто же это мог быть.

«Лолита? Долина? Успенская? Ротару?» — стал перечислять Гарик Харламов.

В итоге все пришли к выводу, что это именно Успенская.

«Любовь Успенская. Я когда ходил в шоу «Бар в большом городе», то она была вместе со мной гостьей. И она мне говорит: «Смотри, я без трусиков». Тимур Батрутдинов

После этого Батрутдинов демонстративно отодвинул штаны, как ранее это при нем делала Успенская, и произнес: «Любовь, вы прекрасны. И в трусиках, и без».

Напомним, что Любови Успенской 67 лет. Исполнительница разведена, но при этом часто говорит, что не собирается ставить крест на своей личной жизни.

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