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«Дива года»: 67-летняя Успенская покрасовалась в обтягивающем комбинезоне с прорезями и высоких сапогах

Исполнительница шансона Любовь Успенская вышла в свет в провокационном наряде.

«Дива года»: 67-летняя Успенская покрасовалась в обтягивающем комбинезоне с прорезями и высоких сапогах
Любовь Успенская. Фото: Global Look Press

Известной певице Любови Успенской в феврале будущего года исполнится 68 лет. Но звезда явно не входит в число тех людей, которые считают, что одежда должна соответствовать возрасту.

Любовь Успенская носит то, что позволяет ей ее шикарная фигура, которую она своим трудом сохранила в идеальном состоянии.

Звезда вышла в свет в смелом и даже провокационном наряде. На ХIII церемонии награждения премии Brand Awards 2021 Любовь Успенская появилась в дерзком, обтягивающем ее фигуру и подчеркивающем формы, комбинезоне.

Черный наряд плотно облегал стан и стройные ножки Любови Успенской.

Любовь Успенская вышла в свет в комбинезоне с прорезями
Любовь Успенская вышла в свет в комбинезоне с прорезями. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Образ дива дополнила не туфельками, а наглыми сапогами. Пикантности комбинезону добавляли прорези на рукавах и бедрах. На мероприятии Любовь Успенскую назвали «Дивой года».

Помимо Любови Успенской, на церемонии отметились Наталья Подольская, Юлия Беретта, Юлия Барановская, Митя Фомин.

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