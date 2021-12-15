«Дива года»: 67-летняя Успенская покрасовалась в обтягивающем комбинезоне с прорезями и высоких сапогах

Известной певице Любови Успенской в феврале будущего года исполнится 68 лет. Но звезда явно не входит в число тех людей, которые считают, что одежда должна соответствовать возрасту.
Любовь Успенская носит то, что позволяет ей ее шикарная фигура, которую она своим трудом сохранила в идеальном состоянии.
Звезда вышла в свет в смелом и даже провокационном наряде. На ХIII церемонии награждения премии Brand Awards 2021 Любовь Успенская появилась в дерзком, обтягивающем ее фигуру и подчеркивающем формы, комбинезоне.
Черный наряд плотно облегал стан и стройные ножки Любови Успенской.
Образ дива дополнила не туфельками, а наглыми сапогами. Пикантности комбинезону добавляли прорези на рукавах и бедрах. На мероприятии Любовь Успенскую назвали «Дивой года».
Помимо Любови Успенской, на церемонии отметились Наталья Подольская, Юлия Беретта, Юлия Барановская, Митя Фомин.
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