«Мы наконец-то помирились на съемках»: Успенская и Киркоров спустя годы зарыли топор войны

Как отметила «королева русского шансона», все недомолвки между ними остались в прошлом.

Певица Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что помирились с музыкантом Филиппом Киркоровым.

«У нас 30 лет дружбы в этом году. Мы наконец-то помирились на съемках. Слава богу. Мы дали слово, что больше никогда не будем с ним ругаться. У меня много врагов. Филипп тот человек, который не заслуживает быть в этом списке». Любовь Успенская

Как отметила Успенская, Киркоров первый к ней подошел. «Киркоров делал вид, что обижен. Я готовлю ему подарок на 55-летие. Надо подкопить денег, чтобы не подвести», — заметила она.

Напомним, что скандал у звезд разразился четыре года назад. Киркоров и Успенская открыли одновременно караоке-клубы, которые находились около друг друга. Конкуренция и испортила их отношения.

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