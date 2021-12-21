Прикрылась сеточкой: Успенская накинула прозрачный кардиган на серебристый бюстгальтер и легинсы

Артистка вышла на сцену в откровенном наряде.

67-летняя Любовь Успенская обладает фигурой на зависть. Артистка всячески ее подчеркивает мини-платьями и облегающими фасонами. А сейчас пошла еще дальше и выбрала слишком откровенный наряд.

На сцену премии Fashion TV Успенская поднялась в сетчатом кардигане, который она накинула поверх серебристого бюстгальтера и легинсов. Звезда добилась того, чего хотела: публика увидела едва прикрытую верхнюю часть тела под прозрачной одеждой.

Успенская блеснула телесами со сцены, исполнив с Басковым песню, а затем отправилась общаться с журналистами, с удовольствием позируя на камеру.

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