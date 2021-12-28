«Спросили, каких комиков знаю»: Батрутдинов объяснил, почему ему три года не давали визу в США

По словам шоумена, лишь недавно ему разрешили въезд в Америку.

Шоумен Тимур Батрутдинов в «Ошуительном хоу» рассказал, почему три года не мог получить визу в США.

«Мне, кстати, выдали наконец-то недавно визу в США. Я могу поехать реально в США. Я могу за кого-то съездить в Америку. Мне три года не выдавали визу, потому что однажды на собеседовании спросили, чем я занимаюсь в России. Ответил, что я — комик. Меня спросили, а каких комиков я знаю из американцев. Я ответил, что Чарли Чаплина. В итоге меня на три года просто закрыли». Тимур Батрутдинов

По словам Батрутдинова, не так давно ему позвонили из американского посольства.

«Они сказали: «Все, мы вас пускаем», — заявил Тимур Батрутдинов.

Напомним, что Чарли Чаплина одно время обвиняли в антиамериканской деятельности. Его считали тайным коммунистом и в пятидесятых годах даже запретили въезд в Америку.

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