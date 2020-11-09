«А котелок примеряли?»: Максим Матвеев произвел фурор в образе Чарли Чаплина

Популярный артист Максим Матвеев в очередной раз доказал, что не зря имеет имидж блестящего мастера перевоплощений. Причем, для этого ему не пришлось даже играть роль в кино.

Звезда сериала «Триггер» на своей страничке в Instagram предстал в образе самого знаменитого комика. Максим Матвеев перевоплотился в Чарли Чаплина. Для этого актеру понадобилась только кисточка для нанесения макияжа… и многолетний профессиональный опыт. Грустные глаза, взъерошенные волосы.

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Подписчикам Максим Матвеева достаточно было один раз взглянуть на фото, чтобы понять, кого копирует артист.

«Очень трудно вести себя естественно, если ум ничем не занят»…Ч.Ч.» — процитировал гениального комика Матвеев.

Поклонники звезды сериалов пришли в восторг от того, насколько органичным и удачным получился образ: