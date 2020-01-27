«Умер все же раньше тех, кому грозил он смертью лютой»: Шнуров в стихах высмеял смерть Чаплина

Музыкант Сергей Шнуров в соцсетях разместил пост, в котором в стихах высмеял внезапную смерть протоиерея Всеволода Чаплина. При этом певец традиционно в своих строчках не обошелся без нецензурной лексики.

Шнуров заявил, что у Чаплина была очень комичная фамилия. Также он отметил, что многим этот человек при жизни грозил божьей карой. В том числе и ему. «Умер все же раньше тех, кому грозил он смертью лютой», — заявил музыкант.

Также Сергей Шнуров отметил, что Всеволод Чаплин ушел не попрощавшись. «Короче, вызвало начальство к себе в небесный кабинет», — заявил он в конце своего стихотворения.

больше по теме Скончался протоиерей Всеволод Чаплин О смерти богослужителя сообщили прихожане.

Любопытно, что многие подписчики музыканта осудили его за такие слова. Как они отметили, певца вовсе не красит, что он негативно высказывается о человеке, который уже ушел из жизни. Ему напомнили, что о покойниках говорят либо хорошо, либо никак. Впрочем, сам Шнуров эти слова в свой адрес оставил без внимания.

Добавим, что точная причина смерти Чаплина пока не установлена. Он скончался на скамеечке около храма после литургии.