Евгений Миронов получил премию Чарли Чаплина за вклад в киноискусство

Евгений Миронов стал первый российским артистом, получившим премию Чарли Чаплина за выдающийся вклад в киноискусство. Вечером 11 марта в московском Доме музыки российскому актеру была вручена заветная статуэтка в виде легендарного комика. Мужчина получил ее из рук внучки звезды немого кино — Киры Чаплин.

Данная премия вручается с 1972 года, ее удостоены такие звезды, как Элизабет Тейлор, Федерико Феллини, Одри Хепберн, Клинт Иствуд, Мартин Скорсезе, Аль Пачино, Фрэнсис Форд Коппола, Шон Коннери, и другие кинодеятели первой величины.

Миронов поделился с корреспондентом портала Teleprogramma.pro своими впечатлениями от случившегося.

«Получив эту премию, я чувствую некую солидарность всего нашего актерского братства. И я счастлив, что я сопричастен к этой профессии. Я сегодня смотрел фильм Чаплина, которому 90 уже лет, и смеялся, и плакал… И понял, что вот эта бацилла честного и бескорыстного служения искусству, она, конечно же, победит зло», — рассказал актер.

Напомним, что 53-летний Евгений Миронов является Народным артистом РФ и худруком Государственного театра Наций. На его счету более 50 ролей в кино и десятки театральных работ. У него имеется несколько статуэток «Ника», «Золотой орел», «Золотая маска» и других.